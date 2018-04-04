بريدة 18 رجب 1439 هـ الموافق 04 أبريل 2018 م واسعرض جناح مجلس التنمية السياحية بمنطقة القصيم في ملتقى السفر والاستثمار السياحي في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات بمدينة الرياض حوالي 20 فرصةً استثمارية في المجال السياحي بدعم من غرفة صناعة وتجارة القصيم وغرفتي محافظة عنيزة ومحافظة الرس.وعرض جناح القصيم 3 فرص كبرى لأمانه منطقة القصيم في مدينة بريدة عبارة عن إقامة منتزه سياحي على أرض فضاء مساحتها 45000م2 في خب روضان وفرصة لإقامة مدينة ترفيهية بمساحة 41000م2 بمنتزه الملك عبدالله بطريق الملك فهد، وفرص لإقامة فندق على أرض فضاء مساحتها 16000م2 بطريق الملك فهد ببريدة.كما عرض الجناح فرص استثمارية لبلدية محافظة عنيزة تمثلت في مشروع لتطوير وتشغيل وإنشاء منتجع صحي، وتطوير وتشغيل منتزه الملك عبدالله، وإنشاء مدينة العاب ترفيهية، كما يعرض جناح القصيم فرصاً استثمارية في الرس عبارة عن اقامة حديقة ترفيهية بمساحة 4000م2 وإنشاء مدينة ترفيهية شرق حديقة الامير فيصل بن بندر بمساحة 50000م2 وفرصة لإقامة مهرجانات وفعاليات بحديقة المحفل بالرس، وقدمت بلدية الشماسية فرصاً في منتزه الجال الشرقي، واحتوى الجناح على فرص استثمارية لبلدية البدائع عبارة عن مواقع استثمارية لإقامة منتجعات ونزل سياحية على طريقي الملك عبدالله والملك سلمان، كما عرض الجناح فرصا لبلديات البصر والنبهانية وقصيباء والفويلق.واستعرض فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم فرصة لتشغيل وتأجير مواقع استثمارية وميدان دراجات في منتزه القصيم الوطني بشرق بريدة، وفرصًا استثمارية في منتزه الغضاء البري بمحافظة عنيزة ومنتزه الاسياح الوطني، وفي منتزه وادي السهل، وفي المنتزه الوطني بقبة، وفي منتزه الاحمدية في البدائع وفي منتزه جبل ساق بالفويلق البري وفي منتزه صعافيق الوطني.وأوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالقصيم، أمين عام مجلس التنمية السياحية إبراهيم بن علي المشيقح أن مشاركة القصيم تهدف إلى عرض الفرص الاستثمارية المميزة بالمجال السياحي والوجهات والمسارات السياحية التي تجذب الزائر إلى القصيم، حيث يعّرف الجناح زواره على مقومات وعناصر الجذب السياحي وتنوعها، ويعرِّف كذلك بالفعاليات والبرامج التي تُقام بمنطقة القصيم ضمن روزنامة الأنشطة والبرامج الترويحية والسياحية وبرامج الرحلات السياحية والخدمات الفندقية، كما يستعرض " ركن صنع في القصيم " المنتجات والأعمال التي أبدع فيها حرفيو وحرفيات القصيم التي تمثل تحفاً فنية وهدايا تذكارية لزائر القصيم.وثمن المشيقح دعم وتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، رئيس مجلس التنمية السياحية، وحرصه على المشاركة في الملتقيات والمناسبات للتعريف بالفرص الاستثمارية في القطاع السياحي والعمل على تفعيلها واستغلالها، مبيناً أن الجناح أعطى الفرص للمستثمرين بالقصيم للتعريف بخدماتهم وعقد الشراكات واللقاءات مع المهتمين والمختصين والخبراء في قطاع السياحة وإيجاد شراكات متعددة مع مستثمرين في القطاع السياحي والفندقة.// انتهى //15:36ت م