الدمام 18 رجب 1439 هـ الموافق 04 أبريل 2018 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم، مدير إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" في المنطقة الشرقية عبدالعزيز بن عبدالرحمن اليوسف.واطلع سمو نائب أمير المنطقة الشرقية على عرض موسع عن برامج دعم التدريب والتأهيل والتوظيف والتدريب الإلكتروني عبر منصة "دروب" الإلكترونية، التي يقدمها الصندوق للكوادر الوطنية البشرية في سوق العمل، منها برنامج دعم نمو التوطين بالمنشآت، وبرنامج دعم العمل الحر والعمل الجزئي، وبرنامج دعم نقل المرأة العاملة (وصول)، وبرنامج دعم ضيافات الأطفال (قرة).وأكد سموه على أهمية تكثيف البرامج الملائمة التي تمكن الشباب والفتيات من إيجاد وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية، متمنياً سموه للعاملين في" هدف " التوفيق والسداد.// انتهى //15:44ت م