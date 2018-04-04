عام / الأمير بدر بن سلطان يستقبل رئيس فرع النيابة العامة بالجوف ورؤساء الدوائر في المحافظات
الأربعاء 1439/7/18 هـ الموافق 2018/04/04 م واس
سكاكا 18 رجب 1439 هـ الموافق 04 أبريل 2018 م واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم ، رئيس فرع النيابة العامة بمنطقة الجوف الشيخ عبدالرحمن بن حمد المانعي ورؤساء دوائر الفرع بمدينة سكاكا والمحافظات التابعة .
وفي بداية الاستقبال قدموا التهنئة لسمو الأمير بدر بن سلطان إثر صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه أميراً لمنطقة الجوف ، داعين الله أن يوفق سموه لاستكمال مسيرة البناء والتنمية .
بعد ذلك اطلع سمو أمير منطقة الجوف على سير العمل ، منوها سموه بدور النيابة الفاعل في تطبيق الأنظمة والإجراءات وفق عمل تكاملي مع كافة القطاعات الحكومية بالمنطقة لما فيه تحقيق العدالة في مختلف القضايا التي تنظرها النيابة .
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16:00ت م