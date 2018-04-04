سكاكا 18 رجب 1439 هـ الموافق 04 أبريل 2018 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم ، رئيس فرع النيابة العامة بمنطقة الجوف الشيخ عبدالرحمن بن حمد المانعي ورؤساء دوائر الفرع بمدينة سكاكا والمحافظات التابعة .وفي بداية الاستقبال قدموا التهنئة لسمو الأمير بدر بن سلطان إثر صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه أميراً لمنطقة الجوف ، داعين الله أن يوفق سموه لاستكمال مسيرة البناء والتنمية .بعد ذلك اطلع سمو أمير منطقة الجوف على سير العمل ، منوها سموه بدور النيابة الفاعل في تطبيق الأنظمة والإجراءات وفق عمل تكاملي مع كافة القطاعات الحكومية بالمنطقة لما فيه تحقيق العدالة في مختلف القضايا التي تنظرها النيابة .// انتهى //16:00ت م