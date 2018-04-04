الباحة 18 رجب 1439 هـ الموافق 04 أبريل 2018 م واسبدأت الأحوال المدنية بالباحة اليوم, استقبال طلبات معلمي وطلاب ثانوية السروات بالباحة عبر العربة المتنقلة, التي تقدم خدماتها في ساحة مبنى المدرسة لمدة يومين، وتشتمل الخدمات المقدمة في الوحدة المتنقلة مجمل خدمات السجل المدني، من إصدار بطاقة الهوية الوطنية, وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل الواقعات المدنية (الزواج، الطلاق، الوفاة، الولادة) وغيرها.وستواصل الوحدات المتنقلة عملها والتنقل بين محافظات المنطقة لمساعدة المواطنين على إنهاء إجراءاتهم في وقت قياسي .// انتهى //16:02ت م