الرياض 18 رجب 1439 هـ الموافق 04 أبريل 2018 م واسأكد المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات المهندس طارق العيسى، أن ملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي الحادي عشر نجح وحقق أهدافه في التعريف بقطاع السياحة والسفر بالمملكة، وتقوية قنوات التواصل بين المستثمرين في هذا القطاع الواعد ورفع قدراتهم، وتسليط الضوء على المشاريع السياحية القائمة والوجهات الجديدة والفرص والتحديات في هذا القطاع.وأفاد في تصريح صحفي أن مشاركة البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات في الملتقى، تأتي للارتباط الوثيق بين قطاع السياحة والتراث الوطني وصناعة الاجتماعات، وأثمرت المشاركة الكثير من الاتفاقات مع المستثمرين لإيجاد معارض ومؤتمرات جديدة في المملكة، وكذلك تعريف المستثمرين بالخدمات التي يقدمها البرنامج، حيث أسهمت المشاركة في التعامل المباشر مع الشركاء التي تتقاطع اعمالهم مع اهداف ومسارات البرنامج التطويرية والتنموية لصناعة الاجتماعات السعودية مثل مجالس التنمية السياحية والفنادق ومنظمي الرحلات السياحية وموردي الخدمات المساندة المتنوعة.وبين أن البرنامج حقق العديد من الإنجازات مع شركائه لتطوير الظروف النظامية وتشجيع الاستثمار في صناعة الاجتماعات السعودية، وإيجاد مراكز ومدن للمعارض والمؤتمرات لتعزيز قدرات المملكة على إقامة فعاليات كبرى ذات جودة عالية، مفيداً أن البرنامج أسهم في تحفيز قطاعات اقتصادية جديدة وواعدة من أجل إقامة فعاليات أعمال ذات علاقة باختصاصها، مثل قطاع التراث الوطني والثقافة والسياحة والرياضة والتصنيع والطيران والنقل، وقطاع الزراعة وتقنية المعلومات والطاقة والدفاع والامن والسلامة، مؤكدًا في الوقت ذاته على سعي البرنامج لتحفيز الجمعيات المهنية والعلمية والطبية لإقامة اجتماعات ومؤتمرات لما لها من دور مهم في تطوير أداء تلك الجمعيات، وزيادة تدفقات سياح الأعمال مما ينعكس إيجابًا وبشكل قوى على الاقتصاد الوطني.// انتهى //17:17ت م