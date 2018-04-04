الرياض 18 رجب 1439 هـ الموافق 04 أبريل 2018 م واس

انطلقت اليوم فعاليات يوم السلامة البحري والمعرض المصاحب له في قيادة القوات البحرية بحضور قائد وحدات الأمن البحرية الخاصة اللواء البحري الركن صالح بن زارع ابودريهم.

وتهدف الفعاليات إلى تطبيق إجراءات السلامة في كل مناشط العمل على اختلاف مواقعه سواء كان ذلك في البحر أو البر أو الجو.

وأوضح مدير إدارة السلامة بالقوات البحرية العميد صالح بن سيف الأحمدي في كلمة ألقاها في الحفل أهمية تطبيق اشتراطات السلامة في كل المجالات لحماية الأرواح والممتلكات والمساهمة في إيصال مفهوم السلامة والرفع من مستوى إجراءات السلامة في القوات البحرية.

الجدير بالذكر أن يوم السلامة البحري تنظمه إدارة السلامة بهيئة عمليات القوات البحرية ومراكز السلامة في الأسطولين الشرقي والغربي بمشاركة من بعض الإدارات بالقوات البحرية وكذلك جهات وجامعات حكومية ، الذي يسهم في تعزيز وتطبيق قانون فعال ومتكامل لتسجيل كافة الحوادث والتحقيق في مجال السلامة والصحة المهنية وتعزيز التشريعات والأنظمة في مجال السلامة والصحة المهنية.

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17:18ت م