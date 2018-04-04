جدة 18 رجب 1439 هـ الموافق 04 أبريل 2018 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، مستشار خادم الحرمين الشريفين ، أمير منطقة مكة المكرمة ، غداً الحفل الختامي لفعاليات ملتقى مكة المكرمة الثقافي للعام 1439هـ ، وذلك في الصالة الرياضية المغلقة بمدينة الملك عبدالله الرياضية.ويتضمن الحفل فقرات متنوعة بمشاركة 42 عازفا في حفل الأوركسترا ، بمشاركة 6 فنانين من شباب منطقة مكة المكرمة في أوبريت من كلمات الشاعر إبراهيم يعقوب , كما سيُستعرض خلال الأوبريت 15 لوحة فنية ، ويبلغ عدد أفراد الفرق الهندسية والتنفيذية المتواجدة في العمل ما يزيد عن 100 شخص ، وعدد الأفراد المشاركين في تقديم العروض 250 فردا من الفرق الشعبية ، و60 فرداً من الكشافة ، و40 طالبة ، إلى جانب عرض وثائقي لمبادرات ملتقى مكة الثقافي، وأبراز مشاركات الجهات الحكومية والأهلية في الملتقى.ويضم الملتقي الذي تشرف إمارة منطقة مكة المكرمة على تنظيمه بالتعاون مع قطاعات المنطقة المختلفة، مجموعة من المبادرات والفعاليات والمحاضرات، والندوات، والمعارض، وورش العمل، والدورات التدريبية، وحلقات النقاش، فيما تقوم بتنفيذها القطاعات المختلفة بالمنطقة تحت إشراف مباشر من الأمانة العامة للملتقى .وتحرص أمانة الملتقى على تطوير المبادرات المقدمة، وتعظيم أثرها ، بما يتواءم مع شعار "كيف نكون قدوة" ، ورؤية الملتقى، من خلال مجموعة متنوعـة من الإجراءات والعمليات ، منها عـرض ما تم إنجازه من الجهات المشاركة، ووضع آلية إعداد تقارير دورية للتأكد من خط سـيـر المبادرات المقدمة, ومناقشة الجهات للمبادرات التي تحتاج إلى تطوير وتحسين في مســـتوى الجودة الخاصة بها, إلى جانب مناقشة الآلية المثلى لتنفيذ المبادرات من الجهات وتعميمها على مختلف المحافظات, ومناقشة الجدول الزمني لتنفيذ المبادرات، يشمل المهام والتواريخ ذات العلاقة, ومناقشة إمكانية ضمان إستدامة البرامج والمبادرات المقدمة من الجهات, ومناقشة إمكانية إضافة فعاليات أخـرى متنوعـة تقدم من الجهات كالندوات، والمحاضرات، والأمسيات وغيرهـا, وتأكيد الالتزام بشعار الملتقي في جميع البرامج والمبادرات, مناقشة توحيد الرسالة الإعلامية، والاستفادة الإعلامية من الجهات المشاركة, ومساعدة الجهات المشاركة على تحسن المبادرات, وآليات تنفيذها.// انتهى //17:21ت م