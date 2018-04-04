الطائف 18 رجب 1439 هـ الموافق 04 أبريل 2018 م واسخصصت أمانة الطائف أكثر من نصف مليون شتلة من مختلف أنواع الزهور والورود لإنشاء سجادة الزهور في متنزه الردف بالطائف ، وذلك بمناسبة إقامة مهرجان "ورد الطائف 14" الذي ينطلق غداً .وتنبسط سجادة الزهور على مساحة 900 متر مربع، وتضم مختلف أنواع الورود والزهور، ومنها (البتونيا، البفتة، السلوزيا، الشيرانيا، الأميرانتس، الكوكيا ) وغيرها .ووجه أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل بدعم المهرجان ، وتقديم كل ما من شأنه نجاحه وإخراجه بالشكل الذي يليق بالطائف كأحد أهم مدن السياحة المحلية ، ويعكس صورة ايجابية عن منتج الورد الذي تشتهر به مدينة الطائف .وأنشأت أمانة الطائف 180 شكلا جماليا داخل المنتزه في مواكبة لمهرجان ورد الطائف 14 ، الذي يأتي هذا العام بقالب جديد وبتنظيم من الغرفة التجارية الصناعية بالطائف، كما تم وضع 1500 مركن للورود والزهور في أرجاء المنتزه، يمتد على مساحة تناهز 565 ألف متر مربع جنوب المدينة .واستكملت أمانة الطائف تجهيز النافورة التفاعلية الضخمة التي تتوسط منتزه الردف بعد إنجاز أعمال الصيانة اللازمة لها والإضاءات التجميلية ونافورة اللهب ، وتم تجهيز صوبة زجاجية مكيفة بمساحة 400 متر مربع بالمنتزه وزودت بنباتات الظل والتنسيق الداخلي ، حتى يتمكن الزوار من الاطلاع على سبل العناية بهذا النوع من النباتات المنزلية، وتعريفهم بكيفية العناية بالنباتات والشجيرات والأشجار .// انتهى //17:27ت م