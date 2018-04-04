نجران 18 رجب 1439 هـ الموافق 04 أبريل 2018 م واسأنهت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة نجران تأهيل 1629 متدرباً ومتدربة ، حيث بلغ من تم تأهيلهم من الرجال 1390 متدربا , فيما تم تأهيل 239 متدربة.وأوضح مدير عام إدارة التدريب التقني والمهني بالمنطقة سعيد بن أحمد آل جبار، أن البرنامج أتم مرحلته الثالثة لتأهيل المواطنين في تخصصات مبادئ الكهرباء والتمديدات المنزلية، وصيانة السيارات، والتبريد والتكييف، والتمديدات الصحية، فيما تم تأهيل المواطنات في تخصصات صيانة أجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني، ومبادئ التجميل وتصفيف الشعر، كما تمّ منح جميع المتدربين والمتدربات شهادات معتمدة من المؤسسة، وذلك بمعدل 16 ساعة تدريبية لمدة أربعة أيام.وأبان آل جبار، أن هذا البرنامج هو أحد أهم برامج المسؤولية الاجتماعية للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، التي تأتي في سياق تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠، وتلبية لرغبات المواطنين والمواطنات على مستوى المملكة في تطوير مهاراتهم الحياتية في المجالات التقنية والمهنية والتجميلية .وأضاف أن البرنامج يسمح للعاملين في القطاع العام من المدنيين والعسكريين والقطاع الخاص، بالإضافة إلى المتقاعدين، بالتسجيل في برامجه والاستفادة منها.وثمن مدير عام إدارة التدريب التقني والمهني بالمنطقة, توجيه معالي المحافظ بتمديد برنامج "أتقن" في مرحلته الثالثة لهذا الأسبوع ، حيث شهدت الوحدات التدريبية إقبالاً على البرنامج من أبناء وبنات المنطقة.واختتم آل جبار تصريحه بشكر قادة الوحدات التدريبية والمدربين والمدربات الذين بذلوا غاية الجهد في تأهيل المتقدمين وتدريبهم.// انتهى //17:28ت م