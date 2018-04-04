الرياض 18 رجب 1439 هـ الموافق 04 أبريل 2018 م واسنظم مركز التأهيل الشامل للإناث بالمجمعة التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، خلال الأسبوع الحالي، ندوةً تعريفية عن " حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لـ 54 طالبة وموظفة من وزارة التعليم بالمنطقة.وقدمت الندوة الدكتورة هبه المتولي والأخصائية النفسية نورة المطيري وتناولتا خلالها العديد من المحاور عن مفهوم الإعاقة وأنواعها وأبرزالتحديات التي تواجه ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى استعراض أهم حقوقهم التي كفلها لهم الإسلام ودور المجتمع تجاههم والخدمات التي تقدمها لهم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة في مراكز التأهيل الشامل المنتشرة في كافة مناطق المملكة، وقد صاحب محاور الندوة بعض العروض المرئية وتوزيع المنشورات التعريفية واختتمت الندوة بتجربة الكرسي المتحرك والإجابة على استفسارات الحاضرات .من جهة أخرى شارك 12 مستفيداً من المشمولين بالرعاية في مركز التأهيل الشامل للذكور في المجمعة في المرحلة الأولى من ماراثون سدير الأول الذي أقيم برعاية محافظ المجمعة الأمير عبدالرحمن بن عبدالله، حيث تم تكريمهم في نهاية المشاركة وتسليمهم الهدايا التشجيعية .وتأتي هذه البرامج والمشاركات ضمن الأنشطة الدورية التي تنفذها مراكز التأهيل الشامل في المجمعة لجميع فئاتها المشمولة بالرعاية من الجنسين طوال العام حسب احتياجاتهم ورغباتهم وقدراتهم الفردية بهدف دمجهم بالمجتمع وتعريف فئات المجتمع بواجبهم تجاه هذه الفئة .// انتهى //17:28ت م