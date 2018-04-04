الرياض 18 رجب 1439 هـ الموافق 04 أبريل 2018 م واسيقيم مركز رعاية المستفيدين في وزارة التعليم غداً, الملتقى السنوي لخدمة تواصل بعنوان " # تواصل_وزارة_التعليم #تواصل_ذكي_ بين_المواطن_والحكومة", الذي يأتي امتدادا للملتقيات السنوية السابقة، الذي يرعاه معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، وحضور عدد من أصحاب المعالي والمهتمين في مجالات الإعلام والعلاقات والتواصل، وبمشاركة عدد من ممثلي خدمة تواصل الإلكترونية بقطاعات الوزارة والجامعات وإدارات التعليم، كما سيتم إطلاق عدد من الخدمات والقنوات الجديدة لخدمة تواصل، بالإضافة لإقامة عدد من ورش العمل والجلسات العلمية بمشاركة نخبة من أساتذة الإعلام والتواصل، إلى جانب تكريم الجهات المتميزة في أدائها، ويقام معرض مصاحب للملتقى.يذكر أن خدمة تواصل الإلكترونية بوزارة التعليم تهدف إلى إيصال صوت المستفيد إلى المسؤولين في قطاعات الوزارة والجامعات وإدارات التعليم، وإفادته عن طلبه دون عناء مجيئه إلى الجهة، من خلال تلقي طلبات واستفسارات وشكاوى وملاحظات المستفيدين طلاب ومعلمين وأعضاء هيئة التدريس وكل من له علاقة بالوزارة كي تكون البوابة الموحدة للمستفيد من خدمات وزارة التعليم، مع وجود فرع في كل قطاعات الوزارة، الجامعات، إدارات التعليم في المناطق والمحافظات، عبر قنواتها ( بوابة الخدمة على شبكة الإنترنت، و تطبيق الهواتف الذكية، ومركز الاتصال الموحد (19996)، الذي يعمل على مدار الساعة، بالإضافة إلى حسابات الخدمة في وسائل التواصل الاجتماعي لتسويق الخدمة وتقديم الدعم للمستفيد) .وتدار تلك المنظومة عبر نظام ذكي يضمن الشفافية وحق الاعتراض للمستفيد، مع آلية للتصعيد إلكترونياً وتلقائياً وفق هيكلة الوزارة وصولاً لمعالي الوزير، مع متابعةٍ وتجويدٍ لجميع الطلبات للتأكد من حسن وجودة الأداء، وقياس مدى رضا المستفيد من قبل فريق عمل في مركز رعاية المستفيدين، علاوة على تقديم الدعم والتدريب لمنسقي الخدمة في الجهات، ووحدة للمتابعة والرصد لتزويد أصحاب المصلحة من مسؤولي الوزارة في القطاعات والإدارات بالتقارير الدورية والإحصائيات لأبرز القضايا في الميدان ووضع اليد على مكمن الخلل والقصور - إن وجد - مما يساعد في اتخاذ القرار السليم.ونجح مركز رعاية المستفيدين في وزارة التعليم من تلقي أكثر من 180 ألف شكوى، وملاحظة، واستفسار عبر خدمة تواصل الإلكترونية، و اكثر من 450 ألف اتصال عبر مركز الاتصال الموحد 19996 , الذي يقدم العديد من الخدمات مثل الاجابة على الاستفسارات العامة والاستعلام عن المعاملات الدائرة بالوزارة وكذلك الدعم للأنظمة الإلكترونية كنظام نور للطلاب والمعلمين في التعليم العام وفارس للخدمات الإدارية والموارد البشرية وعين المعلم لخدمات المعلمين وسفير للطلاب المبتعثين, بالإضافة إلى تلقي الشكوى والملاحظات والبلاغات للحوادث لا قدر الله والاعطال والرفع بها للجهة المختصة مع متابعتها حتى إفادة المستفيد.// انتهى //17:29ت م