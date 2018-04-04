نجران 18 رجب 1439 هـ الموافق 04 أبريل 2018 م واسواصلت لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران، أمس، جولاتها الميدانية على الأنشطة المستهدفة بالتوطين، بهدف التأكد من تطبيق قرار توطين الوظائف التي يمكن شغلها بالسعوديين.وأبان أمين لجنة توطين الوظائف بالمنطقة عبدالله الدوسري، أنه تم ضبط 6 وافدين من عدة جنسيات، مخالفين لقرارات التوطين، وتم تحويلهم إلى مكتب العمل لإتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، مؤكداً أن الحملات الميدانية مستمرة خلال الفترتين الصباحية والمسائية على جميع الأنشطة المستهدفة بالتوطين في المنطقة، داعيًا أصحاب الأعمال المستهدفة بالتوطين إلى المسارعة بتوظيف السعوديين والاستفادة من المهلة المتبقية لهم قبل تطبيق القرار على باقي الأنشطة.// انتهى //17:29ت م