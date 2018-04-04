الدوادمي 18 رجب 1439 هـ الموافق 04 أبريل 2018 م واسبدأت إدارة التعليم في محافظة الدوادمي في صرف مبلغ ثلاثة ملايين وخمس مئة وخمسة وثمانين ألفا وأربع مئة وثلاثة وعشرين ريالا, إعانات ومكافآت للطلاب والطالبات للعام الدراسي الحالي في مدارس المحافظة والقطاعات التعليمية التابعة لها.وأوضح مساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية محمد بن سعد البيز أن الإعانات والمكافآت تشمل طلاب وطالبات مدارس تحفيظ القرآن الكريم وبرامج التربية الخاصة والمدارس النائية وأبناء وبنات المعلمين والمعلمات المتوفين والطلاب والطالبات المغتربين وذوي الإعاقات الجسمية والصحية وكذلك المكافأة التشجيعية لمحو الأمية, مشيراً إلى أن المبالغ المودعة في حسابات أولياء الأمور عن طريق نظام الحوالات السريعة مكافآت لأربعة أشهر ماضية وهي محرم وصفر وربيع الأول وربيع الثاني للعام الدراسي 1439هـ للبنين والبنات.// انتهى //17:31ت م