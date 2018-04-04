الدمام 18 رجب 1439 هـ الموافق 04 أبريل 2018 م واساختتمت وحدة النشاط الطلابي بمكتب التعليم بالخبر أمس ، ملتقى "القيادات الطلابية" الرابع ، بمركز سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية "سايتك" بالخبر.وأوضح رئيس وحدة النشاط الطلابي بمكتب تعليم الخبر منير الخالدي أن الملتقى شارك فيه ٦٠ طالباً من طلاب المرحلة المتوسطة والثانوية، تناول أهم مهارات القيادة، في برنامج تدريبي قدمه المدرب الدكتور حميد آل دريس معلم في مدرسة الخزامى، والمدرب مشرف موهوبين شرق الدمام، ناصر الحميدان.وبين الخالدي أن ملتقى "القيادات الطلابية" يهدف إلى تعزيز روح القيادة لدى الطلاب وتطوير وتنمية العمل والمشاركة الطلابية من أجل إعداد جيل واعد يخدم الوطن في المستقبل، منوهاً إلى أن الملتقى يقام للعام الرابع على التوالي ويحقق نتائج جيدة من خلال الحوار وطرح القضايا ومناقشتها والبرامج الحوارية الأخرى مع الطلاب.// انتهى //17:32ت م