الدمام 18 رجب 1439 هـ الموافق 04 أبريل 2018 م واسقام معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بزيارات تفقدية لعدد من دوائر النيابة العامة بمحافظات المنطقة الشرقية، شملت دائرة محافظة رأس تنورة ودائرة محافظة الجبيل ودائرة محافظة الخفجي.واطلع معاليه خلال الزيارات التي يرافقه فيها معالي وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح الشلعان، على سير العمل في الأفرع ومستوى الخدمات التي تقدمها الدوائر للمراجعين.كما وقف معاليه على مكاتب التحقيق، وغرف التوقيف، ومكاتب استقبال المراجعين، وشاهد سير إجراءات القضايا في تلك الدوائر.وحث معاليه منسوبي تلك الدوائر على التعاون فيما بينهم نحو تحقيق العدالة، ومقابلة المراجعين والعمل على قضاء حوائجهم وفق المقتضى الشرعي والنظامي، تماشياً مع توجه القيادة الرشيدة - أيدها الله - .// انتهى //17:34ت م