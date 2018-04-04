الطائف 18 رجب 1439 هـ الموافق 04 أبريل 2018 م واسيدشن معالي محافظ الطائف الأستاذ سعد بن مقبل الميموني، غداً، مهرجان الورد الطائفي الـ 14 الذي تنظمه الغرفة التجارية بالطائف بمنتزه الردف ، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص.وأوضح رئيس اللجنة الإعلامية لمهرجان الورد الطائفي الـ 14محمد سعيد الزهراني أن غرفة الطائف أنهت جميع التجهيزات والاستعدادات لانطلاق فعاليات المهرجان، الذي يستمر لمدة عشرة أيام , كما حرصت الغرفة من خلال هذا المهرجان على تطوير برامج وفعاليات المهرجان كونه يحمل هوية الطائف بشكل خاص ليليق بمكانتها السياحية، وإضافة عدد من المسابقات لترويج المهرجان, منها مسابقة الورد في عيون التشكيليين، ومسابقة لأفضل مزرعة ورد، ومسابقة الورد في عدسات الفوتوغرافيين، ومسابقة شاعر الورد، وبطولة الورد لكرة القدم، وفعاليات أخرى تقام على مسرح الردف, كالمسابقات, وعروض الفرق الشعبية, وأمسيات الورد الشعرية والفنية، إضافة للعروض المسرحية.وتوقع الزهراني أن يشهد مهرجان الورد الطائفي الـ 14 إقبالاً كبيراً من أهالي وزوار محافظة الطائف, بمشاركة العديد من الجهات الحكومية بالمحافظة وأكثر من 45 عارضاً، حيث تجمع جادة الورد العارضين والمشاركين في عدة فعاليات خاصة بالورد مثل التلوين, والنقش, والأسر المنتجة, والمرسم الحر, وغيرها من الفعاليات.// انتهى //17:45ت م