الرياض 18 رجب 1439 هـ الموافق 04 أبريل 2018 م واسيسعى كل من أرسنال الانجليزي واتلتيكو مدريد الإسباني إلى حسم بطاقة التأهل للدور نصف النهائي مبكرا، عندما يستضيفان سسكا موسكو الروسي وسبورتينغ لشبونة البرتغالي الخميس في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" لكرة القدم , ويواجه لاتسيو الايطالي سالزبورغ النمساوي ، ولايبزيغ الالماني أمام مرسيليا الفرنسي .وستلعب مباريات الإياب الخميس المقبل، فيما سيسحب الاتحاد القاري قرعة دور نصف النهائي للمسابقة في الـ 13 من ابريل الجاري وتقام مبارياته في الـ 26 من الشهر ذاته و 3 مايو المقبل , فيما تستضيف مدينة ليون الفرنسية المباراة النهائية للنسخة الحالية في 16 من مايو المقبل.الجدير بالذكر أن بطل مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم , يشارك بشكل مباشر في منافسات دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل .// انتهى //18:53ت م