الرياض 18 رجب 1439 هـ الموافق 04 أبريل 2018 م واستغلب فريق الشعلة اليوم , على نظيره جدة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة , في المباراة التي اقيمت على ملعب نادي الشعلة بالخرج , ضمن الجولة الـ 28 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم , وبهذا النتيجة رفع الشعلة رصيده إلى 42 نقطة في المركز السادس , فيما تجمد رصيد جدة عند 25 نقطة في المركز السادس عشر والأخير للمسابقة .وفي المباراة الثانية , والتي جمعت العروبة بفريق الكوكب , انتهت اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين , ليرفع العروبة رصيده إلى 36 نقطة في المركز التاسع , ورفع الكوكب رصيده إلى 46 نقطة في المركز الرابع لترتيب المسابقة .// انتهى //18:53ت م