الرياض 18 رجب 1439 هـ الموافق 04 أبريل 2018 م واسنظم مكتب التعليم بالنهضة، صباح اليوم، ملتقى مبادرة (دمي فداء لوطني) وهي حملة للتبرع بالدم لجنود الوطن البواسل، بحضور المساعد للشؤون التعليمية بمنطقة الرياض ريم بنت محمد الراشد ومديرة مكتب تعليم النهضة فوزية بنت محمد العطار، ومديرات المكاتب والإدارات بتعليم الرياض ومشرفات المكاتب والإدارات ومنسوبات المدارس، وذلك على مسرح مدارس الجامعة التطبيقية الأهلية بالرياض.وأوضحت المساعد للشؤون التعليمية بمنطقة الرياض ريم بنت محمد الراشد في تصريح (لـ واس) أن الحملة هي مبادرة وطنية قدمها مكتب تعليم النهضة للمرة الثانية بهدف دعم الجنود المرابطين في الحد الجنوبي، بمشاركة عدد من المدارس، حيث حققت الحملة الأولى نجاحا مميزا ولقيت تفاعلا كبيرا من المواطنين سواء من المدارس أومن المجتمع وأولياء الأمور، لذا بادر المكتب بإعادتها وبإذن الله ستتكرر لأن الوطن يستحق منا الكثير، منوهة أن إدارة تعليم الرياض أيدت الفكرة لما لها من أثر عظيم للوطن وللطلاب والطالبات، فهي تنمي لديهم الحس الوطني والإنتماء ، آملة أن تستمر المبادرة وتنتشر على نطاق واسع .وألقت مديرة مكتب تعليم النهضة فوزية بنت محمد العطار كلمة أبانت فيها أنه من خلال مبادرة (دمي فداء لوطني) ندعم الجنود البواسل المرابطين في الحد الجنوبي الذين أثبتوا أن للوطن رجالا يدافعون عنه ويسهرون على حمايته ، موضحة أن المبادرة هي حملة للتبرع بالدم لجنود الوطن ، حيث انطلقت في مدارس المكتب (المجمعات التعليمية) في القطاعين العام والخاص .وأكدت العطار أن الحملة لاقت تفاعلا كبيرا من المجتمع المدرسي والمحلي كما لقيت دعما اعلاميا ، مشيرة إلى أن الحملة تعزز الشراكة المجتمعية مع القطاع الصحي بمبادرة من قائدات مدارس (الثانوية 91، والمتوسطة 192، والإبتدائية 354 وابتدائية أم المؤمنين خديجة بنت خويلد)، ايمانا بأهمية نشرها على مستوى منطقة الرياض بهدف تبادل الخبرات ومشاركة المجتمع المدرسي في الأعمال الوطنية التطوعية .وأضاقت أن الملتقى يتضمن معرضا توعويا لنشر أهمية التبرع بالدم من الجانب الصحي للفرد وتأصيل المواطنة وفق رؤية المملكة 2030 في نفوس الطالبات .وقد أنشئ بريد الكتروني خاص بالحملة تحت إشراف وزارة التعليم مرتبطة ببنوك الدم في المستشفيات ، يتلقى هذا البريد اشعارات بنوك الدم بأي احتياج لكميات جديدة من الدم وتباشر بعده وزارة التعليم بإعادة الحملة من جديد.وأقيم خلال إطلاق المبادرة حفل تضمن : (نشيد مصابي الواجب ) و قصيدة (رؤية وطن) و(هنا السعودية) إضافة إلى أوبريت (لك يا وطن) وأبريت (شعاع الشمس)، ومشهد تمثيلي بعنوان (دمك حياة) .كما تتواجد خارج الحفل عربات للتبرع بالدم من بنك الدم والعيادات المتنقلة في مستشفى القوات المسلحة ، إضافة إلى وجود أماكن مخصصة للسيدات للتبرع بالدم.//انتهى//18:55ت م