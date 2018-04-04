المدينة المنورة 18 رجب 1439 هـ الموافق 04 أبريل 2018 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل، نائب أمير منطقة المدينة المنورة، حفل تخريج 1623 خريجًا من كليات ومعاهد الهيئة الملكية بينبع, الذي أقيم في مركز الملك فهد الحضاري بمدينة ينبع الصناعية، بحضور رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المكلف الدكتور مصلح بن حامد العتيبي، ومسؤولو الهيئة الملكية, وعدد من مديري الجهات الحكومية بمحافظة ينبع.واستُهِل الحفل بالقرآن الكريم، ثم مسيرة الخريجين وأعضاء هيئة التدريس، تلا ذلك كلمة الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع وجازان الدكتور علاء بن عبدالله نصيف، رحب فيها بسمو نائب أمير منطقة المدينة المنورة، لرعايته حفل تخريج الدفعة الـ 27 من طلاب كليات ومعاهد الهيئة الملكية بينبع.وأكد أن رعاية سموه ماهو إلا دليل على الاهتمام بأبناء الوطن وما توليه القيادة الرشيدة - أيدها الله - من ضرورة تفعيل الخطط التنموية، حيث شيدت الدولة صروح التعليم ومعاقل البناء المثلى لشبابها أملاً في تحقيق الغد المشرق, حيث جاء التعليم التقني ليحتل موقعاً متقدماً بين أنواع التعليم المختلفة .واستعرض الدكتور علاء نصيف، جهود الهيئة الملكية في مجال التعليم العالي، مؤكداً اهتمام برامجها بالجودة النوعية والتخصصات المطلوبة في مجال الصناعة، لافتاً الانتباه إلى أن الهيئة الملكية بينبع ممثلة في كلياتها ومعاهدها تعد من أهم الصروح العلمية التي تسهم بفعالية في إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية المزودة بكل عناصر التفوق والاقتدار في إدارة مرافق التنمية، ليكون نتاجها شباباً مؤهلاً للإسهام في رقي أمته والانطلاق بوطنه نحو مصاف الريادة العالمية.عقب ذلك ألقى أحد الخريجين كلمة تناول فيها العلوم والمهارات التي تلقوها من الكادر الأكاديمي خلال فترة دراستهم التي ستمكنهم بعون الله من الانخراط في سوق العمل بكل إقتدار وتمكن.عقب ذلك دشن الأمير سعود بن خالد الفيصل يوم المهنة الإلكتروني الخامس عشر الذي يعد الأول على مستوى المملكة، وشاهد سموه عرضاً مرئياً عن فعاليات يوم المهنة الذي شارك فيه أكثر من 50 شركة ومؤسسة من القطاعين الحكومي والأهلي، مستمعاً لشرح عن عدد الفرص الوظيفية التي تم عرضها على الخريجين والبالغة 511 وظيفية في مختلف مناطق المملكة، أي بنسبة تجاوزت 115% عن الأعوام السابقة، ما يؤكد نجاح الهيئة الملكية في تطوير علاقات متميزة مع قطاعات المجتمع وتوفير احتياجات سوق العمل من الكوادر الفنية المدربة.وفي الختام كرم سمو نائب أمير منطقة المدينة المنورة الحاصلين على مرتبتي الشرف الأولى والثانية من الخريجين.// انتهى //18:55ت م