الرياض 18 رجب 1439هـ الموافق 4 أبريل 2018م واسأشاد مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة مدير شؤون المعاهدات بالأمم المتحدة جون براندولينو بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية ممثلة بمركز مكافحة الجريمة للحد من انتشار الجرائم بأنواعها كافة.وأبدى براندولينو، خلال زيارة قام بها اليوم لمركز مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية سعادته بالتعاون المثمر بين وزارة الداخلية في المملكة ونظيراتها في دول العالم والمنظمات الدولية المعنية بمكافحة الجرائم الجنائية والمعلوماتية.// انتهى //19:18ت م