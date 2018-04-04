الدمام 18 رجب 1439 هــ الموافق 04 أبريل 2018 م واسافتتح نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور راشد الزهراني أمس ملتقى التميز للتدريب 2018 الذي نظمته الكلية التقنية بالدمام .وبدأ الملتقى بكلمة لعميد الكلية التقنة بالدمام أحمد بن عبدالكريم الثنيان أكد فيها دعم سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه للكلية ومنتسبيها وطلابها وحثهم على بذل ما فيه رفعة الوطن وبين أن الكلية تقدم 13 تخصصاً تقنياً من خلال 9 أقسام تدريبية وجميعها تعمل بنظام الكليات التقنية بالمملكة ويدرس بها أكثر من 3000 طالب بالإضافة الى برنامج البكالوريوس المطبق وبرنامج اللغة الإنجليزية وبرنامج حافز " البرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن العمل " لافتاً أن الكلية حصلت على الاعتماد العالمية .من جهة أخرى قام الدكتور الزهراني ومدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية محمد السلوم وعمداء الكليات التقنية ومدراء المعاهد بالمنطقة الشرقية بجولة على أقسام الكلية وافتتاح مشاريعها التي شملت قسم المحركات والمركبات حيث أطلعوا على ترتيب الورش وتجديدها وورشة تشخيص الاعطال ، وقسم الميكانيكا في الورش التأسسيية وورش التشكيل ومختبر أساسيات التحكم .ودشن نقطة استعلام الموظفين عن طريق الوسائط والبرمجيات وافتتح الصالة الرياضية الجديدة والنادي الثقافي بمكتبة الكلية واستمع إلى شرح مفصل عن أنشطة النادي وفعاليته كما دشن مشروع نظام إدارة الاختبارات إلكترونياً والذي قام بإعداده قسم الدراسات العامة , مستمعا لشرح مفصل عنها وكذلك برنامج التحضير الإلكتروني .وفي ختام الزيارة عبر نائب محافظ المؤسسة للتدريب التقني والمهني عن إعجابه وتقديره بما شاهده من مشاريع جبارة نفذتها إدارة الكلية التقنية بالدمام .// انتهى //19:22ت م