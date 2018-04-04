الرياض 18 رجب 1439 هـ الموافق 04 أبريل 2018 م واستنطلق غداً ، منافسات البطولة السادسة عشرة لألعاب القوى للشباب بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها دولة الكويت على مدى ثلاثة أيام على مضمار وميدان الاتحاد الكويتي لألعاب القوى بمشاركة 280 لاعباً يمثلون 6 دول خليجية .ويشهد اليوم الأول إقامة حفل افتتاح يتخلله كلمة للجنة التنظيمية ورفع أعلام الدول المشاركة بالإضافة إلى استعراض فلكلوري , وتنطلق المنافسات عند الخامسة عصراً , ويبدأ الأخضر مشواره في البطولة في اليوم الأول بسبع منافسات وهي :"110 م حواجز ، رمي الرمح ، دفع الجلة ، الوثب الطويل ، الزانه ، 400م ، 100م"وكان الأخضر الشاب قد وصل الكويت أمس الأول حيث أدوا تدريباتهم مساء الأربعاء على المضمار التي ستقام عليه منافسات البطولة بعد أن أجرى حصتين تدريبيتين "صباحية و مسائية" قسم من خلالها الجهاز الفني اللاعبـين على مجموعتين حسب التوقيت التي ستقام عليه المنافسات .من جهة أخرى شارك مدير المنتخب علي الزاكي في الاجتماع الفني للبطولة الذي تم من خلاله اعتماد أهلية اللاعبين والبرنامج الزمني للبطولة ومواعيد المنافسات وأرقام اللاعبين .// انتهى //20:32ت م