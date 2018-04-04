بيشة 18 رجب 1439 هـ الموافق 04 أبريل 2018 م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير اليوم الوقف العلمي في جامعة بيشة وعدداً من المشاريع في الجامعة بأكثر من 200 مليون ريال ، كما رعى سموه حفل تخريج طلاب الدفعة الرابعة بالجامعة وذلك في مقر المجمع الأكاديمي للبنين في المحافظة.وفور وصول سموه مقر الحفل بدأت مسيرة الطلاب الخريجين من جميع الكليات وفروع الجامعة مع استعراض التخصصات والبرامج الأكاديمية التي تؤهلهم لسوق العمل.ثم بدأ الحفل الخطابي بالقرآن الكريم ، ثم ألقى معالي مدير جامعة بيشة الدكتور أحمد بن حامد نقادي كلمة بهذه المناسبة رفع خلالها الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير لرعايته فعاليات ومناشط الجامعة وتوفير كافة التسهيلات لأداء دورها الرائد ومتابعة سموه المستمرة لرؤية واستراتيجية الجامعة، كما رفع معاليه الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير لرعايته حفل الخريجين وتدشين الوقف العلمي ومشاريع الجامعة.وأوضح الدكتور نقادي أن الجامعة عملت بكل قطاعاتها التعليمية والإدارية وفق رؤية المملكة 2030 ، مبيناً أن كليات الجامعة استطاعت تقديم رسالتها التعليمية في محافظات بيشة وبلقرن والنماص وتثليث كما استحدثت مركز لريادة الأعمال والإبداع وبرنامج "إمكانات" لإحتضان مشاريع الطلاب الإبداعية وتأهيلهم لسوق العمل وتنمية قدراتهم المهارية والثقافية ، مشيراً إلىأن الجامعة اعتمدت مشروع نهج لتطوير البرامج والخطط الدراسية لتكون مواكبة لمتطلبات العصر وما استجد من علوم جديدة، إضافةً إلى أنها قامت بإنشاء معهداً للبحوث والاستشارات ليكون همزة وصل بين الجامعة والقطاعات الخارجية والقيام بالدراسات العلمية وإيجاد حلول لقضايا المجتمع، مؤكداً أن الجامعة تسعى لاستقطاب الكفاءات وتحديد أهم احتياجات سوق العمل في تطوير كافة التخصصات التعليمية بالإضافة إلى استحداث العديد من الكليات في المحافظات التابعة لجامعة بيشة.عقب ذلك ألقى وكيل جامعة بيشة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور مهدي بن علي القرني كلمة أكد خلالها أن الجامعة حرصت على إنشاء الوقف العلمي فصدرت موافقة مجلس الجامعة في جلسته الخامسة من العام 1438هـ على إنشاء الوقف العلمي وفق أسس محددة وعقدت الجامعة بناء على ذلك ورش علمية حضرها أصحاب المعالي الوزراء ومدراء الجامعات وأصحاب الخبرة في هذا المجال ، لتقديم أبرز الخبرات في تطوير منظومة أعمال الوقف في الجامعة .بعد ذلك شاهد سموه فيلماً وثائقياً استعرض خلاله المشروعات الجامعية لأفرع الجامعة في عدد من محافظات المنطقة.ثم ألقى الطالب أحمد بن علي القرني كلمة الخريجين استعرض فيها مسيرتهم التعليمية في الجامعة وما نهلوه في كافة التخصصات من العلوم والبرامج والفعاليات ، مؤكداً أنهم فخورين بهذا اليوم الذي يجنون فيه ثمرة مسيرة التعليم الجامعي بالإضافة إلى سعادتهم الغامرة برعاية سمو نائب أمير منطقة عسير لهذه المناسبة.بعد ذلك أعلن عميد القبول والتسجيل الدكتور فارس القرشي نتائج الطلاب للدفعة الرابعة من خريجين البالغ عددهم 2909 طلاب وطالبات من 15 كلية .وفي ختام الحفل كرم سمو نائب أمير منطقة عسير الطلاب المتفوقين في كافة التخصصات على مستوى الجامعة، ثم تسلم سموه درعاً تذكارياً بهذه المناسبة ، والتقطت الصور التذكارية.// انتهى //20:40ت م