محايل 18 رجب 1439 هـ الموافق 04 أبريل 2018 م واسافتتح وكيل محافظة محايل علي بن إبراهيم الفلقي اليوم, ملتقى الإرشاد المهني الأول , الذي تنظمه إدارة التعليم بالمحافظة .وتجول وكيل المحافظة داخل المعرض, واستمع لشرح مفصل عن المعرض الذي يحتوي العديد من الأعمال والأفكار التي نفذها عدد من الشباب الواعد والطموح .وأوضح المدير التنفيذي للمعهد السعودي الدكتور إسماعيل محمد مفرح خلال كلمته في الحفل أن المعهد السعودي يقوم بتزويد الشركات المانحة بخريجين حاصلين على تدريب تقني عالي الجودة من خلال أفضل البرامج الدراسية بطريقة أكثر فعالية ومرونة لتحقيق النجاح في عالم تقني دائم التغيير والتطوير, مبيناً أن المعهد السعودي للإلكترونيات والأواني المنزلية أنشئ لخدمة الشباب السعودي الباحث عن وظيفة في مجال تقنية وصيانة الإلكترونيات والأجهزة المنزلية والكمبيوتر والأجهزة المكتبية من خلال الدراسة والتدريب في المعهد والشركات المانحة تضمن الوظيفة للخريجين .وأكد أن الخريج من دورة الكمبيوتر والأجهزة المكتبية التي تستمر سنتين في المعهد هي التأهيل الأساسي للعمل كفني في الشركات المانحة, وسيكون مؤهلاً لصيانة وإصلاح الكمبيوتر والأجهزة المكتبية المختلفة مثل الكمبيوتر الشخصي ، أجهزة الكمبيوتر المحمول ، أجهزة الكمبيوتر الدفترية ، الطابعة ، والماسحة الضوئية ، وجهاز فاكس ، والطابعة متعددة الوظائف .وأشار إلى أن فرص العمل في هذا المجال عالية جداً حيث يتيح البرنامج الفرصة لتطوير المهارات في مجال تقنية المعلومات ويستطيع المتدرب تركيب البرمجيات لأجهزة الكمبيوتر والشبكات ، وتوفير الدعم للمستخدمين ، وتشغيل مكتب للمساعدة ، وتشغيل أمن البيانات ونظم السلامة وإدارة الشبكات .وفي نهاية الحفل كرم وكيل المحافظة عدداً من الإدارات الحكومية والمعاهد المهنية والكليات التقنية التي أسهمت بنجاح الملتقى الذي يقام لأول مرة بالمنطقة .// انتهى //20:43ت م