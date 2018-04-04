الرياض 18 رجب 1439 هـ الموافق 04 أبريل 2018 م واستستضيف جامعة الفيصل بالرياض، يوم السبت 14 أبريل الجاري ،" المهرجان الصحي الثاني للأطفال ذوي الإعاقة ، بمشاركة عدد من الأطفال ذوي الإعاقه وأسرهم والمتطوعين والمؤسسات الحكومية والأهلية المعنية، بالإضافة إلى عدد من الأطباء والممارسين الصحيين.ويهدف المهرجان إلى التأكد من كفاءة أداء بعض الأجهزة الحسية والوظيفية لدى الأطفال ذوي الإعاقة المشاركين كسلامة النظر والسمع ،وصحة الفم والأسنان ،وفلطحة القدمين وغيرها، بالإضافة إلى توعيتهم وأسرهم عن العادات الصحية السليمة التي تساعدهم على المحافظة على الصحة العامة من خلال العديد من الأنشطة الترفيهية والفنية والاجتماعية المصاحبة .// انتهى //21:02ت م