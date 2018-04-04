لندن 18 رجب 1439 هـ الموافق 04 أبريل 2018 م واسواصلت القوات البريطانية المشاركة ضمن قوات التحالف الدولي للحرب على تنظيم "داعش" الإرهابي في قصف مواقع فلول التنظيم في سوريا.ووفقاً للموقع الرسمي لوزارة الدفاع البريطانية، نفّذت مقاتلات التايفون والتورنادو والطائرات من دون طيار التابعة لسلاح الجوي الملكي البريطاني الشهر الماضي عدة هجمات ضد فلول تنظيم "داعش" الإرهابي في مواقع مختلفة شرقي سوريا وفي شمال العراق استهدفت جيوب صغيرة لمقاتلي التنظيم إضافة إلى آليات خفيفة يستخدمونها في تحركاتهم.// انتهى //21:42ت م