الرياض 18 رجب 1439 هـ الموافق 04 أبريل 2018 م واس

تشارك الجمعية السعودية لدراسات الإبل في الملتقى الخامس للجمعيات العلمية، الذي تنظمه جامعة الملك سعود برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض، وذلك بفندق كراون بلازا.

وأوضح نائب رئيس الجمعية السعودية لدراسات الإبل أستاذ كلية الطب بجامعة الملك سعود الدكتور مساعد الفايز أن الجمعية تهتم بالإبل العربية وبناء نظام معلوماتي لها، وتشجع أبحاث تحسين الإنتاج، ونشر الوعي العلمي الصحيح في طرق رعاية وتربية الإبل، مشيراً إلى أن الجمعية تقدم المشورة العلمية في مجال التخصص.

وبين الفايز أن الجمعية عقدت ملتقى في حائل وعرضت فيه نتائج الأبحاث المتعلقة بالإبل ومنها: الحليب يعالج السكر بنوعيه، وكذلك يصحح التلف الذي يحدثه مرض السكر، وأبوال وحليب الإبل توقف نمو الشعيرات الدموية الجديدة التي تغذي الخلايا السرطانية، وأبوال الإبل لها تأثير كيمائي مشابه لعقارين يستخدمان في علاج أمراض القلب وهما الاسبرين والبلازكس.

وأشار إلى أن الجمعية نشرت في مجلات علمية رائدة ومحكمة عالمياً ورقتين علميتين ولأول مرة عن الخلايا الجذعية في الإبل، لافتاً النظر إلى الحصول على براءة اختراع أمريكية عن إمكانية استخراج مادة الهبرين من الإبل وبفعالية كبيرة علماً بأن المادة تستخرج من الخنزير حتى هذه اللحظة.

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21:59ت م