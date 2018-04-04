عمّان 18 رجب 1439 هـ الموافق 04 أبريل 2018 م واسارتفع صافي الاستثمار غير الأردني في البورصة الأردنية خلال شهر آذار 2018م، بمقدار 1،6 مليون دينار أردني، مقارنة مع انخفاض قيمته 7،7 مليون دينار لنفس الشهر من العام 2017م.وأظهرت الإحصاءات الصادرة عن البورصة الأردنية، أن قيمة الأسهم المشتراه من قبل المستثمرين غير الأردنيين خلال التداول في البورصة خلال شهر آذار الماضي بلغت 22،6 مليون دينار أردني، شكل ذلك ما نسبته 17، % من حجم التداول الكلي.وبلغت نسبة مساهمة المستثمرين غير الأردنيين في الشركات المدرجة في البورصة في نهاية شهر آذار حوالي 47،9% من إجمالي القيمة السوقية، حيث شكلت مساهمة العرب 35،5 %.// انتهى //22:00ت م