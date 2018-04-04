القاهرة 18 رجب 1439 هـ الموافق 04 أبريل 2018 م واسالتقى رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي اليوم في القاهرة، سفير الاتحاد الأوروبي لدى جمهورية مصر العربية، وكذلك سفراء خمسة دول أوروبية (فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا).وأوضح الدكتور السلمي في تصريح له، أن اللقاء ناقش ترتيبات اجتماع البرلمان العربي مع البرلمان الأوروبي والبرلمانات الأوروبية في الرباط بالمملكة المغربية في نهاية شهر أبريل المقبل.// انتهى //22:00ت م