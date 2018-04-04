القطيف 18 رجب 1439 هـ الموافق 04 أبريل 2018 م واسيواصل مكتب العمل بمحافظة القطيف جولاته التفتيشية من خلال حملة "وطن بلا مخالف " لتعقب وضبط مخالفي أنظمة العمل والإقامة بمشاركة شعبة الضبط الإداري بشرطة محافظة القطيف ، حيث استهدف اليوم، عدة مواقع لتجمع الوافدين منها منشآت تجارية ومباني تحت الإنشاء .وأسفرت جولات اليوم عن ضبط عدد ١٧ وافداً جميعهم مخالفين للمادة ٣٩ من النظام، لقيامهم بالعمل لحسابهم الخاص، وتم تسليم المخالفين لشرطة المحافظة بعد الانتهاء من التحقيق معهم، تمهيداً لتسليمهم لإدارة الوافدين بالمنطقة الشرقية لإكمال اللازم فيما يخصهم.وأوضح مدير مكتب العمل بمحافظة القطيف عبدالكريم بن معتوق آل طه ، أن الحملة استهدفت أماكن متعددة منها المنشآت التجارية، التي تقوم بتشغيل عمالة ليسوا على خدمات صاحب العمل، بالإضافة إلى مواقع التشييد والبناء وأماكن تجمع العمالة السائبة التي تعمل لحسابها الخاص.يذكر أن المادة 39 من أكثر المخالفات انتشاراً بين العمالة الوافدة وتنص المادة على أنه لا يجوز أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، ويتولى مكتب العمل التفتيش على المنشآت والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها من قبل مفتشيها، ومن ثم إحالتها إلى الجهة ذات الاختصاص لتطبيق العقوبات المقررة.// انتهى //22:13ت م