الرباط 18 رجب 1439 هـ الموافق 04 أبريل 2018 م واسالتقى المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة " إيسيسكو " الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري اليوم بمقر المنظمة بمدينة الرباط، المشرف العام على معهد البيان العربي لتعليم اللغات الدكتور مطير بن حسين المالكي.وأوضح بيان صادر عن المنظمة، أنه تم خلال هذا اللقاء عرض أنشطة المعهد وبرامجه في آسيا وأستراليا وإفريقيا، إضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون بين المنظمة ومعهد البيان العربي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، خاصة وأن المعهد الذي يعمل تحت إشراف وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، يهتم بتعليم اللغات وبنشر اللغة العربية وتطوير مهارات الخط العربي، ومعالجة صعوبات النطق من خلال برامج ودورات تعليمية للدارسين العرب.// انتهى //22:21ت م