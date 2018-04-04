واشنطن 18 رجب 1439 هـ الموافق 04 أبريل 2018 م واسأعلن البيت الأبيض أن المهمة العسكرية للقضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا، شارفت على الانتهاء وذلك باقتراب القضاء على التنظيم بشكل كامل.وذكر بيان صحفي صادر عن البيت الأبيض اليوم " أن الولايات المتحدة وشركائها ملتزمين بالقضاء على ما تبقي من وجود تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا".وأضاف البيان " إن الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل التشاور مع حلفائها وأصدقائها بشأن الخطط المستقبلية، كما تتوقع العمل من أجل السلام من دول أخرى في المنطقة وخارجها، بالإضافة إلى الأمم المتحدة لضمان القضاء الدائم على التنظيم الإرهابي".// انتهى //22:33ت م