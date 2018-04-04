الرباط 18 رجب 1439 هـ الموافق 04 أبريل 2018 م واسالتقى رئيس الحكومة المغربية الدكتور سعد الدين العثماني اليوم بمدينة الرباط، وفداً من أعضاء الكونغرس الأمريكي يمثلون مجموعة من الولايات الأمريكية برئاسة نائب عن الحزب الجمهوري رئيس الأغلبية بمجلس النواب الأمريكي ستيف سكاليز، الذي يزور المغرب حالياً.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين ومستوى الشراكة الاستراتيجية المغربية الأمريكية.// انتهى //22:34ت م