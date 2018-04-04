أحد المسارحة 18 رجب 1439هـ الموافق 04 أبريل 2018م واسينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة أحد المسارحة غدًا ثلاث محاضرات دعوية ، الأولى بعنوان " أحوال الناس يوم القيامة " , يُقدمها إبراهيم ضامري بجامع الدحمان الجديد ، والمحاضرة الثانية في تفسير قول الله تعالى : " يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا " يُقدمها يحيى جباري بمسجد أبوبكر الصديق بالمحامل ، والمحاضرة الثالثة بعنوان " وصايا لقمان لأبنه " يُقدمها حسين معافا بجامع زيد بن الخطاب بالعقلة .وتأتي المحاضرات ضمن برامج المكتب الدعوية خلال العام الحالي .// انتهى //22:36ت م