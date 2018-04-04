محايل 18 رجب 1439 هـ الموافق 04 أبريل 2018 م واسنقل وكيل محافظة محايل علي بن إبراهيم الفلقي اليوم, تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير لذوي العريف إبراهيم بن موسى عامر آل ماشي عسيري أحد منسوبي القوات المسلحة ، الذي استشهد في الحد الجنوبي .وسأل وكيل المحافظة الله تعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.وعبر ذوو الشهيد من جانبهم عن فخرهم باستشهاد ابنهم في ميدان الشرف وفي سبيل أداء واجبه، سائلين الله تعالى أن يحفظ لهذا الوطن أمنه واستقراره .// انتهى //22:37ت م