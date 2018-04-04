جيزان 18 رجب 1439 هـ الموافق 04 أبريل 2018 م واسأكملت بلدية محافظة جزر فرسان استعداداتها لانطلاقة المهرجان السنوي الخامس عشر لـ"صيد سمك الحريد" بخليج "الحصيص" الذي سيشارك فيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، أهالي المحافظة.وعد رئيس البلدية محمد بن يحيى جحلان ، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية ، رعاية سمو أمير المنطقة لمهرجانات المحافظة ، تجسداً للدعم غير المحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ، واهتمام وحرص سمو أمير المنطقة وسمو نائبه على كل ما يلبي تطلعات أهالي جازان في كل المجالات التنموية.وأوضح أن سمو الأمير محمد بن ناصر ، سيدشن خلال زيارته لفرسان حزمة من المشروعات البلدية تبلغ قيمتها سبعة وعشرين مليوناً وواحد وثلاثين ألفاً وسبع مئة ريال تشمل تحسين وتطوير شواطئ فرسان وإنشاء ملاعب رياضية بفرسان وقراها بقيمة تبلغ 7,300,000 ريال وإنشاء وتأهيل مرافق البلدية بمبلغ 1,829,000 ريال ورصف الشوارع الداخلية لفرسان وقراها بقيمة 11,700,000 ريال .وقال : إن البلدية نفذت عدة مشروعات تبلغ خمسة عشر مشروعاً تشتمل على تحسين وتطوير شواطئ فرسان ومجسم البيت الفرساني والساحات المحيطه به وصيانة منتزه الغدير وإنشاء وعمل ممشى رياضي وإنشاء ملاعب رياضيه للشباب في أحياء وقرى فرسان في حي "البدو" وقرى "المحرق ، والسقيد ، وختب" بأربعة ملايين ونصف المليون وتأهيل وصيانة صالة الحريد ورصف الشوارع الداخلية في فرسان وقرى "السقيد ، وصير ، وختب" وإعادة تأهيل المسلخ النموذجي وصيانة منتزه "الغدير".وأضاف : تم تهيئة مواقع المهرجان على شاطئ الحصيص وساحة احتفالات البلدية وقرية "القصار" التراثية وشاطئ "الغدير" الذي يقام فيه الحفل الرئيس وتجهيز المسرح لتكون جاهزة لتنفيد الفعاليات والبرامج المصاحبة للمهرجان بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والإدارات الحكومية في المحافظة ، داعياً أهالي منطقة جازان وزوارها للاستمتاع ببرامج ونشاطات المهرجان.وأفاد جحلان أن البلدية شهدت تطوراً في مشروعاتها كافة ومنها المشروعات البلدية وستشهد العديد من المشروعات المستقبلية باعتبارها إحدى الوجهات السياحية وكل ذلك يأتي بتوجيه ودعم مباشر من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ ومتابعة من أمين المنطقة عبدالله الدبيان ، مثمناً التعاون والاهتمام الذي تجده البلدية من محافظ جزر فرسان حسن بن حسين الحازمي والدعم والتعاون من رئيس وأعضاء المجلس البلدي.// انتهى //22:40ت م