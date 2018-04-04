الرياض 18 رجب 1439 هـ الموافق 04 أبريل 2018 م واسنيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ، حضر معالي المستشار الخاص والمشرف العام على مكتب سمو أمير منطقة الرياض الأستاذ سحمي بن شويمي بن فويز ، مساء اليوم ، حفل سفارة جمهورية غانا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها وذلك في قصر طويق بحي السفارات.وكان في استقبال معاليه لدى وصوله مقر الحفل سفير جمهورية غانا لدى المملكة طاهر بيمبالي وأعضاء السفارة.حضر الحفل عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.// انتهى //22:41ت م