صبيا 18 رجب 1439هـ الموافق 04 أبريل 2018م واساختتمت اليوم فعاليات معرض وملتقى العلوم الأول ، الذي نظمته إدارة تعليم صبيا على مدى يومين ، بحضور مدير التعليم الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس ، ورئيس قسم الفيزياء بجامعة جازان الدكتور علي كاملي ومشاركة أكثر من 600 مشارك من البنين والبنات .وتضمن الملتقى أهدافًا في تجويد بيئات التعلم، من خلال عرض ومناقشة العديد من أوراق العمل المتخصصة عن مادة العلوم واستعراض التقنيات الحديثة في تدريسها ، منها أوراق عمل عن التعلم بالاكتشاف في تدريس العلوم وأثره الإيجابي في الإقبال على العلم والمعرفة ، ومشروع قياس مهارات تدريس العلوم ، إلى جانب دور محضري ومحضرات المختبر في تفعيل الدروس العلمية ، وتصميم التدريس بالمراحل وفق المقررات الحديثة ، فيما تضمنت الجلسة الختامية استعراض التوصيات وتكريم المشاركين في الملتقى .// انتهى //22:49ت م