عام / اختتام ملتقى العلوم الأول بتعليم صبيا
الأربعاء 1439/7/18 هـ الموافق 2018/04/04 م واس
صبيا 18 رجب 1439هـ الموافق 04 أبريل 2018م واس
اختتمت اليوم فعاليات معرض وملتقى العلوم الأول ، الذي نظمته إدارة تعليم صبيا على مدى يومين ، بحضور مدير التعليم الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس ، ورئيس قسم الفيزياء بجامعة جازان الدكتور علي كاملي ومشاركة أكثر من 600 مشارك من البنين والبنات .
وتضمن الملتقى أهدافًا في تجويد بيئات التعلم، من خلال عرض ومناقشة العديد من أوراق العمل المتخصصة عن مادة العلوم واستعراض التقنيات الحديثة في تدريسها ، منها أوراق عمل عن التعلم بالاكتشاف في تدريس العلوم وأثره الإيجابي في الإقبال على العلم والمعرفة ، ومشروع قياس مهارات تدريس العلوم ، إلى جانب دور محضري ومحضرات المختبر في تفعيل الدروس العلمية ، وتصميم التدريس بالمراحل وفق المقررات الحديثة ، فيما تضمنت الجلسة الختامية استعراض التوصيات وتكريم المشاركين في الملتقى .
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