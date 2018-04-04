الرياض 18 رجب 1439 هـ الموافق 04 أبريل 2018 م واسانطلقت في الرياض اليوم بطولة المملكة للبلوت، على كأس الهيئة العامة للرياضة ، بحضور معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ ، وذلك في مركز "أبكس" للمؤتمرات والمعارض، والصالة الخضراء بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي ، وتستمر حتى يوم الأحد المقبل ، بمشاركة 12288 لاعبًا، تم اختيارهم بنظام إلكتروني عشوائي، من أصل ما يزيد على 80 ألفًا تقدموا بطلب التسجيل عبر موقع البطولة الإلكتروني.وشهد اليوم الأول مشاركة 6144 لاعبًا في كلا المقرين، ضمن التصفيات الأولية من البطولة، وسط إثارة وحماس كبيرين بين المتسابقين، وتنافس متواصل على مدى الجولات التي بدأت من الساعة 4.00 عصرًا، حيث تأهل في اليوم الأول 3072 لاعبًا.وحظيت منافسات هذا اليوم حضور ومشاركة عدد من المشاهير ونجوم كرة القدم القدامى ، حيث أقيمت فيما بينهم عدة تحديات في لعبة "البلوت" على هامش هذه البطولة، كما شهدت مشاركة أصغر لاعب في البطولة عيد بن دخيل الله العتيبي 14 سنة الذي تأهل مع والده إلى الجولة الثانية.فيما ستتواصل مواجهات التصفيات الأولية غداً الخميس بمشاركة 6144 لاعباً كذلك في مركز "أبكس" والصالة الخضراء.يذكر أن الجوائز المالية المرصودة لهذه البطولة تبلغ مليون ريال سعودي، لأصحاب المراكز الأربعة الأولى، حيث سيحصل صاحب المركز الأول على 500 ألف ريال، فيما سينال صاحب المركز الثاني مبلغ 250 ألف ريال، وسيحصل صاحب المركز الثالث على 150 ألف ريال، وأخيرًا يظفر صاحب المركز الرابع بـ 100 ألف ريال.وتأتي إقامة بطولة المملكة للبلوت امتدادًا للأحداث الرياضية التي تقيمها الهيئة العامة للرياضة في الآونة الأخيرة، ضمن خططها الهادفة إلى نشر ثقافة الألعاب المختلفة والمتنوعة في المملكة، في مقدمتها لعبة "البلوت"، التي تعد إحدى الألعاب الشعبية في المنطقة، وتحظى باهتمام كبير من كافة الفئات العمرية.// انتهى //22:55ت م