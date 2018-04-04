بيشة 18 رجب 1439 هـ الموافق 04 أبريل 2018 م واسافتتح صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير اليوم مركز الأمير منصور بن مقرن الثقافي بتعليم محافظة بيشة.ثم أطلع سموه على تفاصيل المركز وما يحتويه على صالة استقبال وقاعات تدريب واجتماعات ومعارض، إضافة إلى مسرح تعليمي يتسع لـ ٦٠٠ شخص، واستديو مونتاج مجهز بتقنية تلفزيونية.وفي بداية الحفل القى مدير تعليم المحافظة نايف الهاجري كلمة ثمن فيها متابعة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير لبرامج وأنشطة المركز، مقدماً شكره لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير لرعايته حفل الافتتاح .وأوضح الهاجري أن المركز يستقبل ٢٠ ألف مستفيد سنوياً من كافة شرائح المجتمع ، مشيراً إلى أنه يستضيف أنشطة إدارة التعليم والبرامج الثقافية والمعرفية المتنوعة التي تلبي تطلعات المجتمع وتسهم في تعزيز الهوية الوطنية وبناء الإنسان ، إضافة إلى تنظيم المركز معارض للفنون وإقامة المحاضرات والمسرحيات والندوات والملتقيات الإقليمية وتقديم خدماته للإدارات الحكومية والجمعيات الخيرية وتحفيظ القرآن الكريم .وفي ختام الحفل كرم نائب أمير منطقة عسير الفائزين بجائزة التميز لهذا العام في تعليم بيشة، ورئيسة تعليم الكبار فوزية عمير الشهراني، والحاصلين على شهادة الأيزو في الجودة.//انتهى//22:58ت م