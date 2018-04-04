لرياض 18 رجب 1439 هـ الموافق 04 أبريل 2018 م واسأعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم، أن شركة الترفيه للتطوير والاستثمار المملوكة بالكامل للصندوق وقعت اتفاقية مع شركة أيه أم سي (AMC) التي تعد أكبر مقدّم ومالك لخدمات دور السينما في العالم ، لإدارة دور السينما التابعة لها في المملكة.وتخطط شركة الترفيه للتطوير والاستثمار مع أيه أم سي لإنشاء ما يقارب ثلاثين إلى أربعين دار سينما في 15 مدينة داخل المملكة خلال السنوات الخمس المقبلة، إضافة إلى افتتاح من 50 إلى 100 دار سينما في 25 مدينة تقريباً داخل المملكة بحلول 2030م.وكانت وزارة الثقافة والإعلام أعلنت اليوم أنها منحت ترخصيها لتشغيل أول دار سينما لشركة الترفيه للتطوير والاستثمار بالشراكة مع (أيه إم سي ) وذلك لتشغيل دور سينما في المملكة.وتعد تنمية قطاع الترفيه في المملكة أحد الأهداف الرئيسية لرؤية 2030، إذ من المتوقع أن ينمو قطاع السينما ليصل حجمه إلى حوالي مليار دولار خلال السنوات القليلة القادمة.يذكر أن شركة الترفيه للتطوير والاستثمار أسست بداية العام الحالي من قبل صندوق الاستثمارات العامة لأداء دور استثماري فعال في مختلف مجالات قطاع الترفيه، إضافة إلى جذب شراكات استراتيجية لبناء منظومة العمل في القطاع بالمملكة.//انتهى//23:03ت م