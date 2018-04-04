الرياض 18 رجب 1439 هـ الموافق 04 أبريل 2018 م واسكلفت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم ، طاقم تحكيم سعودي دولي مكون من حكم الساحة فهد المرداسي، والمساعدين عبدالله الشلوي ومحمد العبكري بإدارة مباراة الأهلي والهلال يوم السبت المقبل ضمن الجولة الـ 25 ماقبل الأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين .وجاء قرار اللجنة بتكليف الطاقم السعودي الدولي تقديرا لنجاحهم في الفوز بثقة الاتحاد الدولي لكرة القدم ضمن قائمة الحكام الذين سيديرون نهائيات كأس العالم التي تستضيفها روسيا الصيف المقبل.// انتهى //23:45ت م