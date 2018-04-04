بريدة 18 رجب 1439 هـ الموافق 04 أبريل 2018 م واسهطلت مساء اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة القصيم، شملت مدينة بريدة ومحافظات عنيزة والرس والبكيرية والبدائع والمذنب والاسياح و عيون الجواء وقبة و الشماسية والخبراء ورياض الخبراء ومركز خصيبه والفواره والقواره وشري والمدرج والربيعية والعمار والبطين والفويلق والشيحية ، وعدد من المحافظات والمراكز التابعة للمنطقة .جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.// انتهى //23:57ت م