عام / أمطار على منطقة القصيم
الأربعاء 1439/7/18 هـ الموافق 2018/04/04 م واس
بريدة 18 رجب 1439 هـ الموافق 04 أبريل 2018 م واس
هطلت مساء اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة القصيم، شملت مدينة بريدة ومحافظات عنيزة والرس والبكيرية والبدائع والمذنب والاسياح و عيون الجواء وقبة و الشماسية والخبراء ورياض الخبراء ومركز خصيبه والفواره والقواره وشري والمدرج والربيعية والعمار والبطين والفويلق والشيحية ، وعدد من المحافظات والمراكز التابعة للمنطقة .
جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.
// انتهى //
23:57ت م