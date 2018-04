الرياض 18 رجب 1439 هـ الموافق 04 أبريل 2018 م واسوقع صندوق الاستثمارات العامة مع شركة " Six Flags " الرائدة عالمياً في المتنزهات الترفيهية ، اتفاقية لتطوير وتصميم منتزه يحمل علامتها التجارية، حيث سيتخذ هذا المتنزه الترفيهي من القدية موقعاً له، التي تمثل الوجهة الترفيهية والرياضية والثقافية الأولى في المملكة ، ومن المتوقع افتتاحه عام 2022م.ويأتي هذا التطوير في إطار استراتيجية رؤية المملكة 2030 الشاملة، التي تهدف إلى تعزيز قطاع الثقافة والترفيه وبناء بيئة ترفيه بمعايير عالمية في المملكة عبر جذب المستثمرين المحليين والدوليين وعقد شراكات مع شركات الترفيه العالمية.وبحسب صندوق الاستثمارات العامة "إن مشروع القدية الترفيهي يعد مشروعاً رئيسياً في قطاع الترفيه بالمملكة، وسيلعب دوراً مهماً في تعزيز اقتصاد المملكة وتحقيق طموحات رؤية 2030، ويعد إنشاء أول متنزه ترفيهي يحمل العلامة التجارية لشركة Six Flags في المملكة جزءاً آخر من تطوير قطاع الترفيه، الذي سيساعد في خلق فرص العمل وفتح الأبواب أمام الشباب السعودي " .بدوره، قال المدير التنفيذي لمشروع القدية مايكل رينينجر،" إنّ تعاوننا مع شركة عالمية رائدة في هذا القطاع، يجعلنا متأكدين من تقديم مشروع استثنائي سيثري الحياة اليومية لسكان المملكة.، وبما أن ثلثي الشعب السعودي تقريباً من فئة الشباب تحت سن الخامسة والثلاثين، فنحن ندرك أن لديهم الشغف والحماس لارتياد متنزه ترفيهي كالذي نعتزم بناءه هنا، فضلاً عن المنشآت الرياضية والثقافية الأخرى التي ستضمها مدينة القدية".فيما أدلى، رئيس شركة " Six Flags " دايفيد مكيليبس بتصريحاته عن الاتفاقية بقوله: "إن الابتكار ملازم لعلامتنا التجارية في Six Flags، ومنح ترخيصنا التجاري الدولي لشركتنا يمثل فرصة فريدة لمواصلة نمونا العالمي القوي، وإننا نرى سوق المملكة العربية السعودية فرصة مميزة لنا ونتطلع للتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة لإنشاء وجهة ترفيهية من المستوى العالمي متاحة أمام فئة شباب المملكة ومجتمعها الحيوي".// انتهى //00:31ت م