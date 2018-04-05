الرياض 19 رجب 1439 هـ الموافق 05 أبريل 2018 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، أن الجامعات بالمملكة أصبحت اليوم من أهم الركائز والأعمدة التي تقوم عليها نهضة الوطن, مشيرا إلى أنها مؤسسة بشكل جيد ، مشدداً على أهمية دعم هذه الجامعات والوقوف معها في مسيرتها.جاء ذلك في تصريح لسموه عقب رعايته مساء اليوم حفل تخرج دفعة من طلاب جامعة الفيصل وطالباتها في كليات إدارة الأعمال، والهندسة، والدراسات العليا ، وذلك في قاعة الأميرة هيا بنت تركي بمقر الجامعة في الرياض ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، عضو مجلس أمناء جامعة الفيصل, وصاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن خالد، عضو مجلس الأمناء، رئيس اللجنة التنفيذية بجامعة الفيصل.وعبر سمو أمير منطقة الرياض عن سعادته بحضوره لحفل تخريج جامعة الفيصل, وقال :" هذه مناسبة عزيزه على الوطن ككل, وبهذه الدفعة الغالية من أبنائنا الخريجين والخريجات, وأدعوا الله لهم بالتوفيق في مستقبلهم, ويحافظوا على هذا الوطن , ويؤدون دورهم كاملا في خدمته ، وأن نجعل من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - نبراسا لنا في العطاء والعمل .واستُهل الحفل بمسيرة أعضاء هيئة التدريس , ثم أعلنت نائبة عميد شؤون الطلاب الدكتورة هند السديري أسماء الخريجين والخريجات من طلبة كلية إدارة الأعمال وكلية الهندسة.ثم ألقى مدير جامعة الفيصل الدكتور محمد آل هيازع كلمة أكد فيها أن الجامعة تدفع ، ومن قلب هذا الوطن ، بدماءٍ جديدة إلى شرايين الجسد الواحد المتحد وقد عاهدوا الله ثم القيادة والوطن على أن يكون وطنهم هو كل الولاء والانتماء ونحن في إدارة الجامعة نشكرهم على كل يوم كان لهم في هذه الجامعة ، ومؤكدين إلتزامنا على أن تبقى لهم جامعتهم باباً مفتوحاً وبيت استشارة ودار خبرة لهم جميعاً في كل لحظة من مشوارهم الميداني والعملي.وقال "ال هيازع" : إن التحدي الحقيقي أمام طموح العزم ومرحلة الحزم الظافرة الْيَوْمَ هو تحد تعليمي قبل كل شيء لأن بناء الإنسان في الأمم الناهضة سابق لكل بناء من بعده, ولأن قدر جامعة الفيصل التاريخي هو أن تكون المثال والقدوة بوصفها الاسم الرائد في منظومة التعليم الجامعي، وهي بالمناسبة مؤسسة تربوية غير ربحية تحتفل هذا العام بعيدها العاشر.وأضاف : اليوم وبفضل الله وتوفيقه ، تحصد الجامعة مراكز تنافسية مرموقة ضمن أفضل الجامعات العالمية, فوفق تصنيف ( التايمز) لمؤشرات التعليم العالي لعام 2018، حصلت جامعة الفيصل على المركز الثاني على مستوى كل الجامعات السعودية والسابع على المستوى العربي.ثم شاهد الحضور عرضاً مرئياً عن الجامعة وتخصصاتها, ثم القيت كلمة الخريجين بعد ذلك أدى الخريجين القسم.يذكر أن جامعة الفيصل تحفل اليوم بتخريج 205 طالبات و130 طالباً في إدارة الأعمال والهندسة و26 طالباً من كلية الأمير سلطان للإدارة بجدة، وتتواصل الاحتفالية يوم غد ، لتخريج 153 طالبة و89 طالباً من كلية العلوم والدراسات العامة وكلية الطب.// انتهى //00:38ت م