عام / مؤسسة مسك الخيرية تواصل فعالياتها في لوس أنجلوس
الخميس 1439/7/19 هـ الموافق 2018/04/05 م واس
لوس انجلوس 18 رجب 1439 هـ الموافق 04 أبريل 2018 م واس
تواصل مؤسسة مسك الخيرية تنظيم فعالياتها المتنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية ، تزامناً مع الزيارة الرسمية التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، إلى الولايات المتحدة ، حيث اطلع الجمهور مساء أمس في فعالية " حديث مسك " بلوس أنجلوس ، على العديد من تجارب الشباب المختلفة .
وتضمنت الفعالية العديد من القصص الملهمة لأكثر من عشرة شباب وفتيات سعوديين، عرضوا تجاربهم في مجالات عدة، كالطب والتعليم والبرمجة والمحاسبة والعلوم الإنسانية .
كما استعرض المشاركون في " حديث مسك " ، أبرز التحديات والعوائق التي واجهوها في حياتهم الاجتماعية والمهنية ، وكيف تغلبوا عليها، وابتكاراتهم في مجال ريادة الأعمال ، ونظرتهم المستقبلية المحفزة للشباب من أجل المشاركة في بناء الوطن وفق رؤية المملكة 2030، وسط تفاعل كبير من الحضور .
ونثر المشاركون تجاربهم ورؤيتهم تجاه العديد من القضايا، مقدمين للحضور رسائل إيجابية محفزة ومشجعة للمزيد من الإبداع والابتكار .
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