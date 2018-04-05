لوس انجلوس 18 رجب 1439 هـ الموافق 04 أبريل 2018 م واستواصل مؤسسة مسك الخيرية تنظيم فعالياتها المتنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية ، تزامناً مع الزيارة الرسمية التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، إلى الولايات المتحدة ، حيث اطلع الجمهور مساء أمس في فعالية " حديث مسك " بلوس أنجلوس ، على العديد من تجارب الشباب المختلفة .وتضمنت الفعالية العديد من القصص الملهمة لأكثر من عشرة شباب وفتيات سعوديين، عرضوا تجاربهم في مجالات عدة، كالطب والتعليم والبرمجة والمحاسبة والعلوم الإنسانية .كما استعرض المشاركون في " حديث مسك " ، أبرز التحديات والعوائق التي واجهوها في حياتهم الاجتماعية والمهنية ، وكيف تغلبوا عليها، وابتكاراتهم في مجال ريادة الأعمال ، ونظرتهم المستقبلية المحفزة للشباب من أجل المشاركة في بناء الوطن وفق رؤية المملكة 2030، وسط تفاعل كبير من الحضور .ونثر المشاركون تجاربهم ورؤيتهم تجاه العديد من القضايا، مقدمين للحضور رسائل إيجابية محفزة ومشجعة للمزيد من الإبداع والابتكار .// انتهى //00:47ت م