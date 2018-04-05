مدريد 18 رجب 1439 هـ الموافق 04 أبريل 2018 م واساقترب فريقا ليفربول الإنجليزي وبرشلونة الإسباني من بلوغ الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزهما على مانشستر سيتي الإنجليزي 3 - صفر ، وروما الإيطالي 4-1 توالياً اليوم في ذهاب الدور ربع النهائي .وجاءت أهداف ليفربول الثلاثة في الشوط الأول وحملت تواقيع صلاح بالدقيقة (12) واليكس اوكسلايد تشامبيرلاين (21) والسنغالي سادجيو ماني (31).ويلتقي الفريقان إيابا على ملعب الاتحاد الثلاثاء المقبل .وحقق برشلونة فوزاً مريحاً على روما 4-1 ليخطو بدوره خطوة كبيرة نحو نصف النهائي على ملعب كامب نو ، وسجل دانييلي دي روسي بالدقيقة (38 خطأ في مرمى فريقه) واليوناني كوستاس بالدقيقة (56 خطأ في مرمى فريقه) وجيرار بيكيه بالدقيقة (59) والاورغوياني لويس سواريز بالدقيقة (87) لبرشلونة، والبوسني ادين دزيكو بالدقيقة (80) لروما.ويلتقي الفريقان إيابا في روما الثلاثاء المقبل.// انتهى //01:01ت م