نيويورك 18 رجب 1439 هـ الموافق 04 أبريل 2018 م واسأكدت دولة الكويت دعمها بشكل كامل العمل الذي تقوم به الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية من خلال بعثتها لتقصي الحقائق في التحقيق بادعاءات استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، مشيدة بأداء البعثة ومهنيتها وتدعو النظام السوري إلى التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سبيل إنهاء التفاوت بشأن تفاصيل برنامجها الكيماوي.جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاها مندوب دولة الكويت لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي اليوم في جلسة مجلس الأمن بشأن ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا.وقال العتيبي " إن مناقشة ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا وهو الذي كان يحظى بتوافق مميز ما بين كافة أعضاء المجلس في إطار الأزمة السورية وكانت نتيجة هذا التوافق وجود آلية لمحاسبة مرتكبي الجرائم التي ارتكبت في سوريا باستخدام الأسلحة الكيميائية واستطاعت هذه الآلية تحديد مسؤولية الأطراف التي كانت وراء عدد من تلك الجرائم في سوريا".وتابع العتيبي قائلاً "نرحب بجهود الجمعية العامة في هذا الصدد وندعم عمل الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق ومقاضاة المسؤولين عن أكثر الجرائم خطورة وفق القانون الدولي والمرتكبة في سوريا منذ مارس عام 2011م التي ستتضمن الجرائم الكيماوية في سوريا ونتطلع إلى نتائج تقريرها الأول في هذا الشأن الذي سيناقش بتاريخ 17 أبريل الجاري في الجمعية العامة".// انتهى //01:49ت م