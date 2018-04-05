حفر الباطن 18 رجب 1439 هـ الموافق 04 أبريل 2018 م واسنظمت غرفة حفر الباطن مساء أمس محاضرة بعنوان "التحويلات والاحتيال المالي"، بالتعاون مع البنوك السعودية، قدمها أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث باسم البنوك السعودية طلعت زكي حافظ، وذلك بمقر الغرفة.وتناولت محاور المحاضرة عدة نقاط منها أنواع التمويل البنكي، وواقع تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة، إضافة إلى طرق وآليات الحصول على التمويل وآلية تسعير التمويل، والفرص والتحديات لنمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة، ومساهمة البنوك السعودية في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة، إلى جانب التعريف بالتمويل تحت مظلة برنامج كفالة.وأشار حافظ إلى أن حفظ سلامة وبيئة التعاملات المصرفية وتوفير الحصانة اللازمة لمدخرات عملاء البنوك ومعلوماتهم الشخصية من محاولات التحايل المصرفي المتجددة إحدى أهم التحديات التي تواجه المؤسسات المالية في الوقت الراهن في ظل تزايد عمليات الاختراق الإلكترونية وأساليب النصب وسرقات البيانات المالية السرية من قبل العصابات المحترفة والمتخصصة في الجوانب المالية .وأكد حافظ مسؤولية البنوك وأنظمتها لحماية معلومات وأموال العملاء وأن الدور والمسؤولية مشتركة، ولكن الجزء الكبير من المسؤولية هي مسؤولية البنوك، مضيفاً أن دور البنوك موجود وبفعالية، ولكن بدون شك يحتاج إلى تطوير مستمر، مع ذلك هناك جزء كبير من المسؤولية يعود إلى العميل في الجانب المتعلق بالتعامل مع الأدوات المالية.// انتهى //02:23ت م